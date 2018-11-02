خطيب شرم الشيخ: الشباب حالفوا النبي حين خالفه الشيوخ.. فيديو

قال الشيخ إبراهيم الصانع، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن النبي الكريم أوصى الأمة بالشباب فالشباب أرق أفئدة، فهم من حالفوا النبي حين خالفه الشيوخ.



وأضاف فى خطبة الجمعة اليوم من مسجد الصحابة بشرم الشيخ، بعنوان "دور الشباب فى بناء الدول والحضارات"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء، أن سيدنا أبو بكر الصديق كلف سيدنا معاذ بن جبل وهو دون العشرين من عمره، بمهمة خطيرة حين دعاه يوما وقال له يا معاذ: إنك شاب عاقل لا نتهمك كنت تكتب الوحى لرسول الله، فتتبع القرآن فاجمعه وهى مهمة شاقة وصعبة، قال عنها سيدنا معاذ: والله لو كلفت بنقل جبل لكان أهون على من هذه المهمة.



وأشار إلى أنه يجب علينا أن نهتم بقضايا الشباب مثلما فعلت الدولة حاليا فى إقامة منتدى الشباب العالمي للإستماع إلى الشباب ومحاورتهم.