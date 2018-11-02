ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

خطيب شرم الشيخ: الشباب حالفوا النبي حين خالفه الشيوخ.. فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:28 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ إبراهيم الصانع، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن النبي الكريم أوصى الأمة بالشباب فالشباب أرق أفئدة، فهم من حالفوا النبي حين خالفه الشيوخ.

وأضاف فى خطبة الجمعة اليوم من مسجد الصحابة بشرم الشيخ، بعنوان "دور الشباب فى بناء الدول والحضارات"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء، أن سيدنا أبو بكر الصديق كلف سيدنا معاذ بن جبل وهو دون العشرين من عمره، بمهمة خطيرة حين دعاه يوما وقال له يا معاذ: إنك شاب عاقل لا نتهمك كنت تكتب الوحى لرسول الله، فتتبع القرآن فاجمعه وهى مهمة شاقة وصعبة، قال عنها سيدنا معاذ: والله لو كلفت بنقل جبل لكان أهون على من هذه المهمة.

وأشار إلى أنه يجب علينا أن نهتم بقضايا الشباب مثلما فعلت الدولة حاليا فى إقامة منتدى الشباب العالمي للإستماع إلى الشباب ومحاورتهم.
loading...

ترشيحاتنا

شباب الأهلي يواجه بيراميدز في بطولة الجمهورية

الإسكان تعلن تفاصيل حجز المرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج

مخابرات كوريا الجنوبية تكشف مخاطر محتملة على صحة كيم جونج أون

رغم بتر ساقه.. شاب يسبح من مصر إلى الأردن .. فيديو

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في القاهرة لمدة يومين.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-11-2018 والقنوات الناقلة

مونت كارلو: لأول مرة في أبطال إفريقيا..التحكيم بالفيديو في مباراة الأهلي والترجي

برلمانى: أسعار السيارات الأوروبية ستنخفض خلال الفترة المقبلة

تعرف على المحطة العملاقة لتحلية المياه فى العلمين الجديدة .. فيديو

نجوم الفن والإعلام يشاركون في حفل افتتاح أحد المطاعم بمول مصر.. صور

موقع أمريكي يكشف تكلفة إقامة زوجة ترامب بالقاهرة

نصائح الأرصاد لجمهور مباراة الأهلي والترجي باستاد برج العرب.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد صيحات غرفة المعيشة لعام 2019

مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني يستعد لحفل الختام بدار المدرعات.. صور

تعرف على مواعيد قطارات الفروع والضواحي بالوجه البحرى بعد تعديلها

مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة ترفع شعار كامل العدد.. صور

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

فيديو

جدول أعمال منتدى شباب العالم في يوميه الأول والثاني.. فيديو
تعرف على المحطة العملاقة لتحلية المياه فى العلمين الجديدة .. فيديو
شاهد.. مشاركة فعالة في ورش العمل التحضيرية لمنتدى شباب العالم
هالة زايد تكشف استعدادات وزارة الصحة لمنتدى شباب العالم .. فيديو
الصحة: 6.5 مليون شخص خضعوا للمسح الشامل لفيروس سي خلال 45 يوما

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟