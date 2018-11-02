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تعليم

افتتاح معرض ملابس طلاب جامعة بنها الخميس المقبل

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:12 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
يفتتح الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها صباح الخميس المقبل معرض ملابس لطلاب الجامعة الذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بمشاركة نادي اينرويل الجزيرة وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة. 

وقال الدكتور المغربى أن المعرض يقام في إطار التعاون الدائم بين الجامعة ومنظمات المجتمع المدني وأندية الاينرويل وما تقدمه من خدمة مجتمعية وللتخفيف عن كاهل الطلاب وأسرهم.

وأكد الدكتور المغربى حرص جامعة بنها على إقامة مثل هذه المبادرات والمعارض الطلابية بمختلف الكليات لخدمة الطلاب.

فيما أكدت الدكتورة إيمان البيطار عميد كلية الطب والمشرف على أنشطة قطاع خدمة المجتمع بالجامعة ان المعرض سوف يضم عدد كبير من قطع الملابس والتى يتم بيعها بأسعار رمزية مشيرة إلى أن المعرض سيفتح أبوابه لمدة يوم واحد لجميع طلاب الجامعة.

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