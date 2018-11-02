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جهاز تنمية المشروعات يوضح شروط تمويل وتسويق المشروعات الصغيرة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:30 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال محمد عبد الملك رئيس قطاع التقييم والمتابعة بجهاز تنمية المشروعات إن هناك بعض الشروط لتمويل وتسويق المشروعات الصغيرة.

وأوضح خلال حواره ببرنامج نهاية الأسبوع المذاع على قناة دريم تقديم الإعلامية منة فاروق، أن هذه الشروط هى « أن يكون الشخص تجاوز سن الـ 21 عامًا ولا يزيد عن 59 سنة، موضحا أن الشخص الذى تجاوز سن الـ 59 يشترط وجود شريك معه» .

وأضاف أن الشرط الثاني هو أن يكون الشخص من أبناء المحافظة التى سيتم به المشروع حتى يستطيع مباشرة عمله بنفسه، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يحدد موقفه من التجنيد بالنسبة للذكور».
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