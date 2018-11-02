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تعليم

التعليم تبحث عن كوادر لمتابعة وتقييم مدارس التكنولوجيا التطبيقية

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:15 م
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن حاجتها لكوادر مؤهلة من العاملين بالإدارات والمديريات التعليمية ( المنوفية – القاهرة ) للعمل ضمن فريق المتابعة والتقييم والإشراف بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه هناك عدة شروط ومؤهلات مطلوبة للتقدم، تتمثل في: ألا يزيد السن عن 55 سنة ، وأن يكون المتقدم موجه أو موجه أول أو موجه عام، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالي، وأن يكون لديه كفاءة عالية في كتابة التقارير، وأن يكون لديه مهارات مناسبة لشغل العمل المطلوب بدقة وشفافية وعدم تحيز ، وأن يكون لديه القدرة على التنسيق والعمل ضمن فريق العمل الجماعي ، وأن يجيد استخدام برامج الحاسب، وألا يكون لديه أقارب من الدرجة الأولى من العاملين أو الطلاب بالمدارس، وأن يكون لديه خبرة في أعمال المتابعة لا تقل عن سنتين ، وأن يكون حاصلًا على تقدير كفء في آخر تقريرين ، وأن يتمتع بحسن السير والسلوك ، وأن يكون حاصلًا على دورات تدريبية ، وأن يكون لديه القدرة على العمل مع مقيمين دوليين.

وأشارت الوزارة إلى أن الأوراق المطلوبة تتمثل في : ملء نموذج التقديم واعتماده من جهة العمل ، وصورة طبق الأصل من شهادة المؤهل ، وصحيفة أحوال حديثة ومعتمدة ، والسيرة الذاتية ، وشهادة الدورات التدريبية الحاصل عليها وشهادات التقدير.

وقالت الوزارة أن المهام التي ستكون مطلوبة من المتقدمين تتمثل في : تنفيذ التكليفات وفق خطة المتابعة والتقييم المعدة من قبل الوزارة ، والتدقيق والتأكد من تطبيق مؤشرات الادارة وفق المعايير المعتمدة ، وإعداد التقارير المطلوبة، وتحليل المعلومات والبيانات، والمشاركة في تطوير خطط المتابعة، وإنجاز ما يطلب منه من تكليفات أخرى ، ومتابعة العملية التعليمية.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم ، كانت قد قامت بتشغيل عدد من هذه مدارس التكنولوجيا التطبيقية لأول مرة ، وهي مدارس فنية متطورة تعمل وفقآ لمعايير دولية خلال العام الدراسي 2018/2019 ، بالشراكة مع العديد من الكيانات الصناعية الضخمة مثل العربى والسويدى وغبور وقطاع الكهرباء.
التعليم تبحث عن كوادر لمتابعة وتقييم مدارس التكنولوجيا التطبيقية
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