1116 طالبا وطالبة ترشحوا لعضوية الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس جامعة أسيوط عن العدد الإجمالى للطلاب المتقدمين للترشيح لعضوية لجان الاتحادات الطلابية بمختلف الكليات والذى بلغ 1116 طالبا وطالبة من مختلف الفرق الدراسية.



وأوضح "غريب"، فى بيان للجامعة، أن الانتخابات انطلقت أمس، لاتحاد طلاب الجامعة وفق الجدول الزمنى المعتمد من الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة ، مشيرًا إلى أنه بلغ عدد المتقدمين للترشيح فى كلية الصيدلة 47 طالبا وطالبة، وفى معهد دراسات وبحوث صناعة السكر24 طالبا وطالبة، وفى كلية التمريض 101، وفى الطب البيطرى 60، أما فى الحاسبات والمعلومات فشهدت تقدم 29 طالبا وطالبة، والهندسة شهدت تقدم 72، والعلوم بلغت 111 طالبا وطالبة، والتربية الرياضية 66.



وأضاف نائب رئيس جامعة أسيوط أن عدد المتقدمين فى كلية الآداب بلغ 51 طالبا وطالبة، والطب البشرى 41، والزراعة 54، والخدمة الاجتماعية 100 طالب وطالبة، بينما شهدت التربية النوعية تقدم 35، وطب الأسنان 45، أما التربية فبلغ المتقدمين بها 63، وفى التجارة 89، وكذلك فى كلية رياض الأطفال 33، وفى كلية الحقوق 52 طالبا وطالبة، وفى كلية الفنون الجميلة 43 طالبا وطالبة.



وقال "غريب"، أنه سيتم فحص استمارات الطلاب المتقدمين للترشيح بمختلف لجان الاتحاد وإعلان الكشوف المبدئية للمرشحين الأحد المقبل على أن يليه فى اليوم التالى تلقى طلبات الطعون، مشيدا بما تشهده الجامعة من تناغم وتكامل العمل بين عمداء الكليات وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات وما يبذلوه من جهد فى متابعة أعمال العملية الانتخابية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لرعاية الشباب، وإدارة الاتحادات الطلابية، وما تقدمه من جهد وعمل منظم ومتواصل بالتنسيق مع الإدارات الفرعية لراية الشباب بمختلف الكليات لضمان سير الانتخابات على نحو لائق ومشرف وتوفير مناخ من الديمقراطية والشفافية بمختلف مراحلها.