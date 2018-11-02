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فن

وفاء عامر تكرم ذوى الاحتياجات الخاصة بنادى طلعت حرب

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:45 م
صدى البلد
سمر سعد
شاركت الفنانة وفاء عامر فى تكريم عدد من الأبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة المتفوقين رياضيا، وذلك بنادى طلعت حرب.

وحضر الاحتفالية كل من الفنان عمرو يسرى، الفنان إسماعيل فرغلى، والشاعر محمد عبد الحى، الإعلامية إسراء سمير، الدكتور أحمد على عبد العليم مدير فنى جهاز الأشخاص ذوي الإعاقة، وسط أجواء أكثر من رائعة، حيث تم تكريم عدد من الأطفال، وقامت وفاء عامر بالتقاط الصور معهم، الذين ارتسمت الضحكة على وجوههم فرحًا بهذه الاحتفالية.

من المعروف أن وفاء عامر شاركت مؤخرا فى مسلسل "نسر الصعيد" أمام محمد رمضان وشاركت فى فيلم كارما للمخرج خالد يوسف.
وفاء عامر تكرم ذوى الاحتياجات الخاصة بنادى طلعت حرب
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