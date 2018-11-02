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أخبار العالم

أبو الغيط يرحب بعقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:10 م
لأمين العام جامعة
لأمين العام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط
أ ش أ
أشاد الأمين العام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ، باعتماد اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بمسائل نزع السلاح أمس الأول من نوفمبر لمشروع المقرر الذي تقدمت به المجموعة العربية بخصوص عقد "مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط" خلال عام 2019، وذلك في إطار الرؤية العربية الرافضة لأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط .

وأشار الأمين العام إلي أن هذا التصويت وضع حدًا للتخاذل والتسويف لعقد المؤتمر المطلوب، موجهًا الشكر للدول التي أيدت مشروع المقرر، ومطالبًا الدول المعترضة أو الممتنعة عن التصويت بإعادة النظر في مواقفها أثناء التصويت عليه لاعتماده في الجمعية العامة خلال الأسابيع القادمة .

وأكد الأمين العام أن تنفيذ الخطوات العملية الواردة بالمقرر يمهد الطريق لإخلاء المنطقة من جميع أسلحة الدمار الشامل ، كما نبه إلي أن تناول موضوع أسلحة الدمار الشامل من منظور إقليمي هو السبيل الوحيد لضمان الأمن المتساوي لجميع دول المنطقة.
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