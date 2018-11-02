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أخبار العالم

في ذكرى وفاته .. الإماراتيون عن الشيخ زايد : العظماء لا يرحلون

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:20 م
صدى البلد
مريم صليب
قام الإماراتيون بمظاهرة حب في ذكرى وفاة الشيخ زايد عبر موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة الشهير تويتر ، معبرين عن حبهم وامتنانهم لمؤسس الإمارات.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، هاشتاج #ذكرى_وفاة_الشيخ_زايد ، حيث تصدَّر قائمة الأكثر تداولًا عبر "تويتر" في الإمارات وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين.

وتضمنت التعليقات .. "العظماء لا يرحلون أبدًا، فآثار الخير وحدها تبقى، فكيف بمن صنع وطن كل يوم في سماء المجد يرقى "، " زايد فى القلب حي ما مات" ، " عسى قبرٍ ضم زايد ما ينطفي نوره " ، " في مِثل هذا اليوم رحل رجلٌ لن يكرره الزمن ولن يُنجب مثله ، رحمَ الله زعيم الأمة وحكيم العرب" .
في ذكرى وفاته .. الإماراتيون عن الشيخ زايد : العظماء لا يرحلون
في ذكرى وفاته .. الإماراتيون عن الشيخ زايد : العظماء لا يرحلون
في ذكرى وفاته .. الإماراتيون عن الشيخ زايد : العظماء لا يرحلون
في ذكرى وفاته .. الإماراتيون عن الشيخ زايد : العظماء لا يرحلون
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