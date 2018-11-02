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محافظات

رئيس مركز أبو قرقاص بالمنيا يتفقد مبنى وحدة الحماية المدنية..صور

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:46 م
صدى البلد
ايمن رياض
تفقد العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبو قرقاص جنوب المنيا، الأعمال الختامية لإنشاء وحدة الحماية المدنية بأبوقرقاص بتكلفة تقدر بحوالى 900 ألف جنيه على مساحة 310 أمتار مربع وتم تنفيذها خلال 3 سنوات مالية تمهيدا لافتتاحها.

وعلى جانب آخر، أعلنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص البدء في إنشاء حديقة عامة على ترعة حافظ الغربية أمام المساكن الموجودة بعزبة الباشا لخدمة أهالي المنطقة ولتكون بمثابة مصدر ترفيهي على مساحة حوالى 1200 متر مربع بتكلفة 400 ألف جنية تقريبا على أن يتم إنهاء الأعمال خلال 4 أشهر.

وأكد رئيس المركز الاستمرار في أعمال تطوير المناطق الموجودة على أطراف المدينة وتدعيمها بالخدمات الحيوية التي تساعد المواطن دون تحمله أعباء مادية.
رئيس مركز أبو قرقاص بالمنيا يتفقد مبنى وحدة الحماية المدنية..صور
رئيس مركز أبو قرقاص بالمنيا يتفقد مبنى وحدة الحماية المدنية..صور
رئيس مركز أبو قرقاص بالمنيا يتفقد مبنى وحدة الحماية المدنية..صور
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