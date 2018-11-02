رئيس مرسى علم يتابع كسح المياه على الطرق بعد السيول.. صور

قام اللواء عاطف وجدي رئيس الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، اليوم الجمعة، بتفقد الأعمال بالطرق الخارجية، لكسح وشفط مياه الأمطار والسيول التي شهدتها المدينة، ليلة أمس.



وكانت قد أعلنت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم عن رفع آثار تراكمات الأمطار من جميع الطرق بمدينة مرسى علم وقرية أبو غصون والكيلو 60 جنوب مدينة مرسى علم بوادي الجمال.



وقال اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة مرسى علم، إنه بناء على تعليمات اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر بمتابعة الأحوال الجوية ورفع درجة الاستعداد فى مواجهة آثار سقوط الأمطار تم تشغيل غرفة عمليات خلال فترة هطول الأمطار لتلقي أي بلاغات.



وأشار رئيس مدينة مرسى علم، إلى أن حالة الطقس حاليا مستقرة وتم إعادة فتح جميع الطرق هناك انتشار على الطرق لرجال الوحدة المحلية بالمعدات واللوادر.



جدير بالذكر، أنه تم غلق طريق "مرسى علم/ برنيس"، لوجود نحر بالطريق بسبب السيول، بالإضافة لغلق طريق "أبو غصون/ وادي الجمال".

