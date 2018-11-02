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برلمان

قورة: الوفد مليء بالكفاءات وقادر على تشكيل حكومة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 03:14 م
ياسر قورة، مساعد
ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد للشئون السياسية
معتز الخصوصى
أكد المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية أنه تقدم بأوراق ترشحه لعضوية الهيئة العليا لحزب الوفد وكله ثقة فى حسن اختيارات الهيئة الوفدية " الجمعية العمومية للحزب".

وقال قورة فى بيان له إن انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد التى ستجرى يوم الجمعة القادم 9 نوفمبر هامة للغاية لأن الحزب أمامه تحديات كبيرة فى المرحلة القادمة حيث انتخابات المحليات التى ستجرى فى العام القادم وانتخابات مجلس النواب التى سوف تجرى العام بعد القادم وسوف يكون للهيئة العليا التى سيتم انتخابها دور كبير فى اختيار المرشحين سواء لانتخابات المحليات أو انتخابات مجلس النواب بالاضافة الى مواقف الوفد السياسية تجاه مختلف القضايا خاصة التى تمس المواطن المصرى.

وشدد على أهمية انتخاب من لديهم الخبرة والقدرة على المشاركة بقوة فى اعادة الحزب الى رونقه والمشاركة فى اتخاذ القرار فى الحزب من خلال الهيئة العليا وتأهيل الكوادر الشبابية.

واضاف أن: حزب الوفد برئاسة المستشار الجليل بهاء الدين أبو شقه مليىء بالكوادر والخبرات الكبيرة سياسيا واقتصاديا وفى كافة المجالات وقادر على تشكيل حكومه كامله، مشددا على ان يوم الجمعه القادم سيكون يوما من أيام الممارسه الديمقراطية التى اعتاد الشعب المصرى على متابعتها طوال تاريخ الوفد الحافل منذ قرن من الزمان.

واوضح ان جميع المرشحين اخوه متحابين هدفهم مصلحة مصر من خلال حزب الوفد العريق.
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