سفير الهند ووزيرة البيئة يبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين

ناقش السفير روهول كلوشرينت، سفير الهند بمصر، مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة؛ سبل التعاون بين البلدين فى المجالات البيئية المختلفة خاصة مجالات الطاقة.



ونشر سفير الهند عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر «تويتر» مجموعة من الصور خلال اللقاء الذي جمعه مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الذي عُقد أمس في مقر وزارة البيئة.



وأعرب السفير الهندي عن رغبته فى توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال تنفيذ البرنامج التدريبي للتعاون الاقتصادي والفني فى المجالات البيئية المختلفة خاصة مجال تغير المناخ؛ حيث تنفذ الهند هذا البرنامج فى عدد من الدول الأفريقية منذ شهر ابريل 2018 ويستمر حتى مارس 2019.