حبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية بالمنوفية

أمرت نيابة مركز منوف بمحافظة المنوفية من حبس عاطلين لتكوينهما تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية وقاموا بسرقة 20 دراجة نارية وتم تحرير محضر بالواقعة.



تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية،إخطارًا يفيد بتمكن وخدة مباحث مركز منوف بقيادة الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف من ضبط عاطلين كونا أخطر تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية.



وبمواجهة المتهمين اعترفا بقيامهما بسرقة 20 دراجة نارية بدائرة المركز، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات .