زراعة كفر الشيخ: توريد 233 ألف قنطار قطن تجاري وإكثار

قال المهندس عبد الرافع عبد العظيم، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، تم تدوير قش الأرز على مستوى قطاعات المحافظة الزراعية ، مشيرًا إلى كبس أهالي أكثر من 180 طن و كبس ميكنة 250 طنًا و فرم أكثر من 62 ألف طن ـ تشوين أكثر من 135 ألف طن، عمل أعلاف 601 طن ـ عمل كومة أسمدة أكثر من ألف طن.
وأضاف، وكيل وزارة الزراعة أنه تم جنى القطن هذا العام 2018 على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة لمساحة 106 آلاف فدان ونسبة التفتيح 97% ، لافتًا إلى أنه تم تسويق القطن هذا الموسم 2018 على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة إكثار ـ وتجارى ، بواقع 220 ألف قنطار إكثار و 12 ألف قنطار تجاري.
وقال وكيل الوزارة إلى أن جملة القطن الذي تم توريده من قبل المزارعين بلغ أكثر من 233 ألف قنطار نهاية الشهر الماضي.
وأضاف، وكيل وزارة الزراعة أنه تم جنى القطن هذا العام 2018 على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة لمساحة 106 آلاف فدان ونسبة التفتيح 97% ، لافتًا إلى أنه تم تسويق القطن هذا الموسم 2018 على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة إكثار ـ وتجارى ، بواقع 220 ألف قنطار إكثار و 12 ألف قنطار تجاري.
وقال وكيل الوزارة إلى أن جملة القطن الذي تم توريده من قبل المزارعين بلغ أكثر من 233 ألف قنطار نهاية الشهر الماضي.