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محافظات

زراعة كفر الشيخ: توريد 233 ألف قنطار قطن تجاري وإكثار

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:41 م
صدى البلد
محمود زيدان
قال المهندس عبد الرافع عبد العظيم، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، تم تدوير قش الأرز على مستوى قطاعات المحافظة الزراعية ، مشيرًا إلى كبس أهالي أكثر من 180 طن و كبس ميكنة 250 طنًا و فرم أكثر من 62 ألف طن ـ تشوين أكثر من 135 ألف طن، عمل أعلاف 601 طن ـ عمل كومة أسمدة أكثر من ألف طن.

وأضاف، وكيل وزارة الزراعة أنه تم جنى القطن هذا العام 2018 على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة لمساحة 106 آلاف فدان ونسبة التفتيح 97% ، لافتًا إلى أنه تم تسويق القطن هذا الموسم 2018 على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة إكثار ـ وتجارى ، بواقع 220 ألف قنطار إكثار و 12 ألف قنطار تجاري.

وقال وكيل الوزارة إلى أن جملة القطن الذي تم توريده من قبل المزارعين بلغ أكثر من 233 ألف قنطار نهاية الشهر الماضي.
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