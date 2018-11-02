على غرار فيلم حب في الزنزانة.. سجين كويتي يتزوج بنزيلة مصرية

في مشهد يشبه الفيلم الشهير "حب في الزنزانة"، للزعيم عادل أمام والسندريلا سعاد حسني، عقد سجين كويتي قرانه على سجينة مصرية وأقيم لهما حفل زفاف داخل السجن المركزي بالكويت وسط أجواء من الفرحة بين النزلاء والعاملين بالسجن.



وفقا لصحيفة " الراي" الكويتية، قال مصدر أمني إن يوم أمس كان استثنائيًا للنزلاء والعاملين بالسجن، بعد لم شمل الزوجين، حيث أقيم احتفال صغير جمع العريس بعروسه وحضره عدد من الأمنيين والسجناء، أعقبته ليلة الدخلة وفق قانون الخلوة الشرعية.



وعن الإجراءات التي سبقت حفل الزواج، ذكر المصدر للصحيفة الكويتية، أنها بدأت بقيام محامي العريس بتقديم طلب إلى الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية عن رغبة موكله النزيل في سجن الرجال بعقد قرانه على نزيلة مصرية في سجن النساء، وبعد النظر في الطلب تبيّن أنه قانوني، وتمت الموافقة عليه وتحديد موعد للعقد.



وأشار المصدر إلى أنه في الموعد المحدد، نُقل النزيلان إلى قصر العدل وإعلانها كزوجين بحضور الشهود، ثم عادا إلى محبسيهما، حيث يطبقان حكميهما، كما أقامت إدارة السجن حفلًا متواضعًا أعقبته ليلة الدخلة.



يذكر أن الزوج محكوم بالسجن لمدة سنتين، بينما الزوجة أمامها 7 سنوات لإنهاء حكمها قبل إطلاق سراحها.