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ديني

خطيب بكفر الشيخ: الإسلام حثنا على اغتنام مرحلة الشباب

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:40 م
صدى البلد
محمود زيدان
قال الشيخ شعيب صقر، إمام وخطيب مسجد الزهور بمدينة كفر الشيخ، إن الشباب عماد الأمة وقلبها النابض وساعدها القوي ولا ينكر أحد دور الشباب في بناء الأوطان والأمم ونهضتها ورقيها ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشباب المستقيم الذي يخدم دينه ووطنه يلي منزلة الإمام العادل وذلك في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه.

وأضاف "صقر"، خلال خطبة الجمعة، "لقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنام هذه المرحلة المهمة من مراحل العمر وذلك بالعمل والعطاء والتزود من عمل الخير لأنفسنا وديننا ومجتمعنا لتحقيق سعادتنا وما فيه خيرنا في الدنيا والآخرة، حيث قال صلى الله عليه وسلم "اغتنم خمسا قبل خمس وذكر أولها شبابك قبل هرمك".

وتابع قوله، "ولا يخفي علي أحد أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة وأيامه النضرة شاهده على اهتمامه بالشباب ورعايتهم وتعليمهم وتوجيههم والحوار معهم وتأهيلهم للقيادة مثلما حدث في غزوه بدر وعندما بعث سيدنا معاذ بن جبل إلي اليمن واليا وقاضيا".
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