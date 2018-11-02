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رياضة

محمود فايز يحتفل بعيد ميلاد ابنته ليندا

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 03:21 م
صدى البلد
محمد بدران
احتفل محمود فايز المدرب المساعد للمنتخب الوطنى الأول السابق بعيد ميلاد ليندا ابنته، ونشر صور تجمعهما عبر حسابه الخاص على موقع الصور والفيديو "انستجرام"

وعلق "فايز" على الصورة قائلًا : كل سنة وانتي اغلي حاجة في حياتي.

وتولى محمود فايز المدرب العام بالجهاز الفني السابق للمنتخب الوطني، مهمة المدرب العام لمنتخب أوزبكستان، برفقة هيكتور كوبر المدير الفني.

ووقع "فايز"، على عقود تدريب منتخب أوزبكستان لمدة 4 سنوات، ضمن الجهاز الفني الجديد بقيادة هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني.
محمود فايز يحتفل بعيد ميلاد ابنته ليندا
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