وزير الداخلية يتفقد قوات تأمين منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ..صور

واصل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية صباح اليوم جولاته الميدانية ، التى بدأها فور وصوله أمس لمدينة شرم الشيخ .. وذلك للوقوف على التجهيزات والاستعدادات التى تقوم بها الأجهزة الأمنية لتأمين منتدى شباب العالم الذى تنطلق فعالياته غدا السبت.



واطمأن توفيق على جاهزية القوات واتخاذها لأعلى درجات الاستعداد لتأمين المؤتمر ووجه بإتخاذ كافة التدابير التأمينية اللازمة لإحكام السيطرة التامة بكافة حدود ومنافذ محافظة جنوب سيناء إضافةً إلى رفع درجة التأهب والحيطة وإتخاذ كافة الإجراءات الأمنية المتبعة والتى من شأنها استمرار الإحكام الأمنى بمختلف النطاقات والمحاور بالمدينة.



كما واصل تفقده لمختلف النقاط الأمنية والأكمنة الثابتة والمتحركة ووحدات التدخل السريع المنتشرة بنطاق المدينة .. و شدد على تفعيل الإجراءات التفتيشية الدقيقة للغاية للمترددين على المحافظة بما يضمن حرية تنقلهم وأمنهم وسلامتهم .. مشيدًا بما وجده من روح عالية ويقظة تتمتع بها قوات الشرطه المشاركة فى تأمين المؤتمر بالتنسيق الكامل مع رجال القوات المسلحة.

