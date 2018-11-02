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تعليم

903 طلاب وطالبات يتقدمون للانتخابات الطلابية بجامعة قناة السويس

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 03:00 م
صدى البلد
انجي هيبة
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الطلابية بجامعة قناة السويس برئاسة الدكتور عاطف أبو النور رئيس جامعة قناة السويس والدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن تقدم 903 طلاب وطالبات من كليات الجامعة للترشح للانتخابات الطلابية.

وجاءت كالتالى فى كلية السياحة والفنادق 51 - كلية التمريض 31 - كلية التجارة 100 - كلية الطب 64 - كلية التربية 77 - كلية الهندسة41 - كلية طب الأسنان 54 - كلية الآداب والعلوم الإنسانية 114 - كلية الطب البيطري 70 - كلية العلوم 28 - كلية الصيدلة 45 - كلية الحاسبات والمعلومات 32 - كلية الزراعة 78 - كلية التربية الرياضية 57 - كلية الألسن 47 - الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية 14 ليكون عدد و مجموع المتقدمين للانتخابات 903.

كان باب الترشيح قد تم فتحه أمس الخميس وأقبل العشرات من طلاب جامعة قناة السويس بالكليات المختلفة على إدارات رعاية الشباب بكلياتهم لسحب استمارات التقديم للانتخابات الطلابية التى انطلقت فعالياتها الخميس بجميع الكليات.
903 طلاب وطالبات يتقدمون للانتخابات الطلابية بجامعة قناة السويس
903 طلاب وطالبات يتقدمون للانتخابات الطلابية بجامعة قناة السويس
903 طلاب وطالبات يتقدمون للانتخابات الطلابية بجامعة قناة السويس
903 طلاب وطالبات يتقدمون للانتخابات الطلابية بجامعة قناة السويس
903 طلاب وطالبات يتقدمون للانتخابات الطلابية بجامعة قناة السويس
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