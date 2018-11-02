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حوادث

ضبط نصف كيلو هيروين داخل سيارة بمدينة بدر

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 02:41 م
ضبط - ارشيفية
ضبط - ارشيفية
محمد صبرى
تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات بالقاهرة من ضبط عاطلين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بدر مستقلان سيارة وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام ومبلغ مالي 800 جنيع و2 هاتف محمول.

واعترفا المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاتهما والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.
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