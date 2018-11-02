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بين الناس

ولية أمر تستغيث بالتربية والتعليم: أنقذونا من مدير بيمسك مطوة فى الحوش

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 02:58 م
صدى البلد
كريم ناصر
وسط انتشار أعمال البلطجة والإهمال في المدارس أرسلت سماء محمد إحدى قراء موقع صدى البلد الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، قائلة إن مدرسة روقية الابتدائية التابعة لإدارة الساحل التعليمية بشبرا بمحافظة القاهرة تعانى من اعتداء المعلمين على الطلاب بالألفاظ السيئة والضرب.

واستغاثت سماء بوزير التربية والتعليم قائلة: "أغيثونا من مدير بيمسك مطواة فى الحوش بيضرب بيها العيال".

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.
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