برلمانى:عايزين 100 مليون مواطن زى الرئيس السيسي

قال النائب عمرو كمال عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها، يساهم فى استقرار أسعار السلع المستوردة من الخارج، فضلا عن تحقيق ارتياح للعملية الجمركية.



وتابع كمال فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع الأسعار ناجم عن وجود فجوة ما بين التجار والمواطنين، فضلا عن احتكار بعض السلع، مما يساهم فى غلائها، نتيجة تعطش السوق لها، مؤكدا أن الدولة المصرية تخطو خطوات ناجحة نحو التنمية.



وأكد النائب أن الرئيس السيسي، يعمل على قدم وساق للارتقاء باقتصاد مصر، قائلا:" عايزين 100 مليون مواطن زى الرئيس السيسي".



وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد على أن تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها، لعدة أشهر لم يؤثر بشكل كبير علي معدل استيراد السيارات.