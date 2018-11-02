رئيس طيران ناس يطلق 7 رحلات أسبوعيا بين الدمام والقاهرة

أعلن "طيران ناس"، الناقل الوطني السعودي عن تسيير رحلات جديدة ومباشرة بين الدمام والقاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.



وأوضح طيران ناس أن الرحلات المباشرة بين الدمام والقاهرة سوف تبدأ من 24 نوفمبر 2018م بمعدل 7 رحلات أسبوعية " رحلات يومية" ، وتأتي إضافة خط السير ضمن خطة طيران ناس التوسعية في الأسواق الدولية وتلبية للطلب المتزايد بين الدمام و القاهرة.



وأشار طيران ناس أن الرحلات ستغادر مطار الدمام إلى القاهرة في تمام الساعة 06:20 مساءً بتوقيت السعودية وستصل عند الساعة 09:00 مساءً بتوقيت مصر، وموعد المغادرة من القاهرة إلى الدمام سيكون في تمام الساعة 10مساءً بتوقيت مصر ووصولها عند الساعة 01:55 صباحًا بتوقيت السعودية.



وأضاف طيران ناس أنه بإمكان ضيوفه المسافرين حجز رحلاتهم بين الدمام و القاهرة من خلال جميع قنوات الحجز لطيران ناس، سواءً من خلال وكلاء البيع أو الموقع الإلكتروني لطيران ناس أو تطبيق طيران ناس للهواتف الذكية



الجديد بالذكر أن طيران ناس أعلن مؤخرًا عن تسيير رحلات مباشرة من الدمام إلى كل من دبي و عرعر وكراتشي وذلك ابتداء من 5 نوفمبر 2018م.



