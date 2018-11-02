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أصل الحكاية

حكاية الـBlack Friday.. أزمة اقتصادية أمريكية جاءت في صالح الجمهور

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 03:03 م
Black Friday
Black Friday
رشا عوني
في أول جمعة من شهر نوفمبر، بدأ الجميع في الاستعداد لخوض معركة التسوق التي ينتظرونها بفارغ الصبر في الجمعة السوداء، حيث تقدم المتاجر والمحلات تخفيضات وعروضا على كل السلع بدءًا من الملابس والأحذية والحقائب وحتى الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، فهو في نظر الكثيرين فرصة لا غنى عنها لشراء ما يرغبون به بأقل الأسعار.

لكن الكثير منا لا يعرف ما قصة مصطلح الجمعة السوداء "البلاك فرايداي"؟ كما لا يعرف الحكاية وراء اختيار شهر نوفمبر ليكون مخصصًا للعروض والتنزيلات على مستوى العالم كله، ونستعرضه في السطور التالية:

فوفقًا للمواقع العالمية، فإن يوم الجمعة السوداء، هو اليوم الذي يأتي مباشرة بعد عيد الشكر في الولايات المتحدة وعادة ما يكون في نهاية شهر نوفمبر من كل عام، ويعتبر هذا اليوم بداية موسم شراء هدايا عيد الميلاد.

وفي هذا اليوم Black Friday، تقوم أغلب المتاجر بتقديم عروض وخصومات كبيرة، حيث تفتح أبوابها مبكرا لأوقات طويلة لاستقبال الجماهير التي تتهافت على الشراء، حيث تبدأ أعداد كبيرة من المستهلكين في التجمهر فجر الجمعة خارج المتاجر الكبيرة انتظارا لافتتاحها، وعند الافتتاح تبدأ الجموع بالقفز والركض للحصول على النصيب الأكبر من البضائع المخفضة الثمن.

أصل تسمية البلاك فرايداي يعود إلى القرن التاسع عشر، حيث ارتبط بالأزمة المالية التي تعرضت لها الولايات المتحدة في عام 1869، وكانت بمثابة ضربة كبرى للاقتصاد الأمريكي، حيث كسدت البضائع وتوقفت حركات البيع والشراء مما سبب كارثة اقتصادية، ولكنها تعافت منها عن طريق عدة إجراءات منها إجراء تخفيضات كبرى على السلع والمنتجات لبيعها بدلا من كسادها لتقليل الخسائر قدر المستطاع ومنذ ذلك اليوم أصبح تقليدا في أمريكا تقوم كبرى المتاجر والمحال والوكالات بإجراء تخفيضات كبرى على منتجاتها تصل إلى 90% من قيمتها لتعود بعد ذلك إلى سعرها الطبيعي بعد انقضاء الجمعة السوداء.

وعن وصفها بالجمعة السوداء، فذلك ليس ناتجًا عن الكراهية أو التشاؤم بل ترجع هذه التسمية لعام 1960، حيث أعطت شرطة مدينة فيلاديلفيا هذا المسمى، عندما ظهرت اختناقات مرورية كبيرة بعد تجمهر الناس أمام المحلات خلال هذا اليوم المعروف بالتسوق، فوصفت إدارة شرطة مدينة فيلاديلفيا ذلك اليوم بالجمعة السوداء لوصف تلك الفوضى والازدحامات في حركة المرور من مشاة وسيارات.

وهناك أقاويل أخرى تؤكد أنه تم وصفها بالجمعة السوداء، باعتباره أن أصحاب المحلات الذين يقدمون عروضا هائلة تصل إلى 90 بالمائة يخسرون كثيرًا في هذا اليوم الذي ينتظره المستهلكين.
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