محافظ الإسكندرية يحرر محضر وزن لمخبز ويستجيب لمطالب أهالى الجمرك

قام الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم بجولة تفقدية على هامش مبادرة "في حب الاسكندرية" بنطاق حي الجمرك لتفقد حملات إزالة الإشغالات واستحداث شنايش امطار جديدة وتطهير المطابق والشنايش ومتابعة أعمال نظافة وتجميل وتوعية بيئية بأهمية ترشيد مياه الشرب بالإضافة إلى الإضاءة وصيانة كهرباء ودهان أعمدة ورصف وطرق



رافق المحافظ فى جولته اللواء أحمد بسيونى سكرتير عام المحافظة، وحنفى محمد حنفى رئيس حي الجمرك.



وخلال الجولة تفقد المحافظ مخبز عساف بشارع الحجاري بنطاق حي الجمرك وقام بوزن الارغفة المقدمة للمواطنين واستفسر منهم عن جودة الارغفة ، وقد تبين من خلال الوزن انه غير مطابق للمواصفات و أمر بعمل محضر مخالفة وزن للمخبز.



وكلف المحافظ رئيس حي الجمرك بإزالة فورية للأكشاك المخالفة بالشارع، والاهتمام بدهان الأرصفة وانشاء شنايش جديدة مطابقة للمواصفات بالشارع.



و كلف قنصوة مدير مديرية الطرق برصف و ترميم شارع الحجاري بالكامل، كما كلف رئيس حي الجمرك بمتابعة تنفيذ خطة العمل التي تم الاتفاق على تنفيذها الاسبوع الماضي بنطاق الحي والاستمرار فى النزول إلى الشوارع.



و استمع المحافظ إلى طلبات المواطنين من أهالى الحي الذين طالبوه بزيادة عدد أماكن العبور على حرم الترام حتى يتثنى لكبار السن العبور وقد وعد المحافظ بزيادة عدد أماكن العبور على الترام بمنطقة رأس التين