جماهير الأهلي تتوافد على استاد برج العرب لحضور نهائي أبطال أفريقيا

بدأ توافد جماهير الأهلي إلى استاد برج العرب بالإسكندرية استعدادا للقاء المرتقب بين القلعة الحمراء ومنافسه الترجي التونسي التي ستقام في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا .



وتنتظر الجماهير فتح أبواب الاستاد للدخول ودعم فريقها في البطولة التي طالما انتظرتها وظلت غائبة عن خزائنه منذ عام 2012 وهتفت جماهير المارد الأحمر "التاسعة يااهلي" .



جدير بالذكر أن الأهلي لم يتوج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا منذ عام 2012، وكانت أمام الترجي في ملعب رادس بعد التعادل في الإسكندرية إيجابيا ثم تحقيق المارد الأحمر الفوز على ملعب التونسي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

