إزالة 14 تعديا على أملاك وأراضي الدولة فى الغربية..صور

حررت مديرية أمن الغربية اليوم إزالة 14 حالة تعد على أملاك وأراضي الدولة فى حملة بقري ومركز المحلة



تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوي حكمدار مديرية الأمن يفيد بتدشين حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والزراعة والمواطنين والتعديات الواقعة على نهر النيل بالتنسيق مع مسئولي الجهات التنفيذية والمحلية.



وشارك فى قيادة الحملة كل من اللواء محمد أنور الوروري حكمدار مركزي المحلة وسمنود والمقدم وسيم قنديل نائب مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى والرائد عمر أبوبكر رئيس مباحث مركز شرطه المحلة وقوات من الشرطة النظاميه فى مواجهة الخارجين على القانون.



وحرر رجال الشرطة 14 محضر حالة تعد على أراض وأملاك الدولة والزراعة وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

