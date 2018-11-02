تامر عبد المنعم يؤدي مناسك العمرة

سافر الفنان تامر عبد المنعم، صباح اليوم الجمعة، إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة.



ونشر عبد المنعم صورة له من المطار، وهو يرتدي جلبابا أبيض لأداء العمرة مع أحد أصدقائه.



من ناحية أخرى أكد الفنان تامر عبد المنعم أنه تم إنهاء أزمته مع المطرب محمد فؤاد، بالتصالح، منوها إلى أنه سيتم التنازل عن الدعاوى القضائية القائمة بينهما بسبب توقف مسلسل الضاهر منذ فترة طويلة.



ومن المقرر أن يستكمل تامر عبد المنعم ومحمد فؤاد تصوير ومونتاج مسلسل "الضاهر" لعرضه فى اقرب وقت وذلك بعد توقف شهور من التصوير.