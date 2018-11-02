ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

وزيرة الثقافة: تواجد كبير للنجوم العرب في مهرجان الموسيقى العربية.. فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 02:39 م
الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة
ندى فتح الله
قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إنهم يحتفلون اليوم بمهرجان الموسيقى العربية في دورته السابعة والعشرين.

وأضافت خلال لقائها بفضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن تلك الدورة مميزة عن غيرها من الدورات السابقة، حيث إن هناك كما كبيرا من النجوم من الدول العربية متواجدين بالمهرجان.

وتابعت إيناس عبد الدايم أنهم لن يكتفوا خلال تلك الدورة بعرض الفقرات والعروض الخاصة بالمهرجان على القاهرة فقط، بل سينطلقون إلى مختلف المحافظات.
loading...

ترشيحاتنا

انتبه.. صلاة أوصى رسول الله بالإكثار منها في يوم وليلة الجمعة

خطيب المسجد الحرام يكشف عن أكرمَ وأفضل شيء عند الله.. فيديو

الإسكان تعلن تفاصيل حجز المرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج

برلماني لبناني: حرب مرتقبة بين حزب الله وتل أبيب

خبير عسكرى يكشف لـ صدى البلد حقيقة العميل المزدوج بحرب أكتوبر.. فيديو وصور

الطفلة سارة السورية تشعل الغضب ضد أردوغان وجنوده .. صور

نساء السعودية يدخلن عالم الترامبولين لأول مرة.. صالة باونس تحدى للقفز الحر وتسلق الجدار

لهذه الأسباب .. 5 عادات احذرها قبل النوم

شاهد صيحات غرفة المعيشة لعام 2019

تعرف على مواعيد قطارات الفروع والضواحي بالوجه البحرى بعد تعديلها

أشرف صبحى يؤجل سفره إلى شرم الشيخ لحضور مبارة الأهلى والترجى

مرجان ينهي أزمة جماهير الأهلي في الإسكندرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد صيحات غرفة المعيشة لعام 2019

مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني يستعد لحفل الختام بدار المدرعات.. صور

تعرف على مواعيد قطارات الفروع والضواحي بالوجه البحرى بعد تعديلها

مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة ترفع شعار كامل العدد.. صور

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

فيديو

السكة الحديد: إعادة تشغيل 11 قطارا وتعديل بالمواعيد بدءًا من غد.. فيديو
شاهد تعليق رئيس اتحاد الكرة السابق على مباراة الأهلى والترجى
شاهد.. توقعات جماهير الأهلي لمباراة الترجى: إحنا بطل أفريقيا
كاميرا المراقبة توثق سببا غريبا لسقوط حافلة في نهر بالصين.. فيديو
وزيرة الثقافة: تواجد كبير للنجوم العرب في مهرجان الموسيقى العربية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟