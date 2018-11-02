وزيرة الثقافة: تواجد كبير للنجوم العرب في مهرجان الموسيقى العربية.. فيديو

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إنهم يحتفلون اليوم بمهرجان الموسيقى العربية في دورته السابعة والعشرين.



وأضافت خلال لقائها بفضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن تلك الدورة مميزة عن غيرها من الدورات السابقة، حيث إن هناك كما كبيرا من النجوم من الدول العربية متواجدين بالمهرجان.



وتابعت إيناس عبد الدايم أنهم لن يكتفوا خلال تلك الدورة بعرض الفقرات والعروض الخاصة بالمهرجان على القاهرة فقط، بل سينطلقون إلى مختلف المحافظات.

