ضبط هارب من مؤبد فى قضايا سلاح وبلطجة بأسيوط

ضبط أمن أسيوط، أحد العناصر الإجرامية الخطرة والمحكوم عليه وهارب من السجن المؤبد فى قضايا "سلاح، وبلطجة".



وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، اختباء المحكوم عليه الهارب "وائل ق.أ" سن 31، مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى، بإحدى المناطق الزراعية بدائرة المركز، والمحكوم عليه فى القضية رقم 64 جنايات مركز البدارى لسنة 2011 "سلاح" بالسجن المؤبد، والقضية رقم 125 جنايات مركز البدارى لسنة 2011م "سلاح "بالسجن لمدة 3 سنوات، والقضية رقم 68 جنايات مركز البدارى لسنة 2011 "سلاح" بالسجن لمدة ثلاث سنوات، و7 حكم جزئى، و1 حكم مستأنف، و2 غرامة، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 9390 جنح مركز البدارى لسنة 2018م "بلطجة".



وعلى الفور تم إعداد مأمورية استهدفت المذكور، وأسفرت عن ضبطه وبحوزته بندقية آلية عيار "7.62×39" ، 60 طلقة ، 2 خزينة آلية.



وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقرها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.