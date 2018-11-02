ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط هارب من مؤبد فى قضايا سلاح وبلطجة بأسيوط

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 02:55 م
ضبط هارب
ضبط هارب
محمد العيسوى
ضبط أمن أسيوط، أحد العناصر الإجرامية الخطرة والمحكوم عليه وهارب من السجن المؤبد فى قضايا "سلاح، وبلطجة".

وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، اختباء المحكوم عليه الهارب "وائل ق.أ" سن 31، مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى، بإحدى المناطق الزراعية بدائرة المركز، والمحكوم عليه فى القضية رقم 64 جنايات مركز البدارى لسنة 2011 "سلاح" بالسجن المؤبد، والقضية رقم 125 جنايات مركز البدارى لسنة 2011م "سلاح "بالسجن لمدة 3 سنوات، والقضية رقم 68 جنايات مركز البدارى لسنة 2011 "سلاح" بالسجن لمدة ثلاث سنوات، و7 حكم جزئى، و1 حكم مستأنف، و2 غرامة، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 9390 جنح مركز البدارى لسنة 2018م "بلطجة".

وعلى الفور تم إعداد مأمورية استهدفت المذكور، وأسفرت عن ضبطه وبحوزته بندقية آلية عيار "7.62×39" ، 60 طلقة ، 2 خزينة آلية.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقرها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
loading...

ترشيحاتنا

وزير الرياضة يحضر مباراة الأهلي والترجي

برلماني لبناني: حرب مرتقبة بين حزب الله وتل أبيب

عمرو مصطفى يهنئ شيرين على نجاح ألبومها الأخير

إمام مسجد يصيب عاملا وشقيقته بالرصاص بسبب خلافات عائلية بسوهاج

مرجان ينهي أزمة جماهير الأهلي في الإسكندرية

انتبه.. 7 أمور تحدث لك عند الصلاة على النبي 100 مرة يوم الجمعة

تعرف على حكم ارتداء النقاب

جروس يحفز بدلاء الزمالك عقب الفوز على دجلة

السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الصحابة بشرم الشيخ .. فيديو

شيرى أنسي: الديتوكس يزيل السموم من الجسم.. فيديو

دينا عبد المقصود لاعبة كمال الأجسام: والدتي شجعتني على الاحتراف حتى أصبحت بطلة

بعد سلطنة عمان.. نتنياهو يزعم التوجه لزيارة دول خليجية أخرى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد صيحات غرفة المعيشة لعام 2019

مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني يستعد لحفل الختام بدار المدرعات.. صور

تعرف على مواعيد قطارات الفروع والضواحي بالوجه البحرى بعد تعديلها

مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة ترفع شعار كامل العدد.. صور

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

فيديو

السكة الحديد: إعادة تشغيل 11 قطارا وتعديل بالمواعيد بدءًا من غد.. فيديو
شاهد تعليق رئيس اتحاد الكرة السابق على مباراة الأهلى والترجى
شاهد.. توقعات جماهير الأهلي لمباراة الترجى: إحنا بطل أفريقيا
كاميرا المراقبة توثق سببا غريبا لسقوط حافلة في نهر بالصين.. فيديو
وزيرة الثقافة: تواجد كبير للنجوم العرب في مهرجان الموسيقى العربية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟