ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

بعد رحيل والدها.. منة بدر تيسير: حسيت بالعجز والكسرة بعدك

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:58 م
صدى البلد
محمد بدران
وجهت الفنانة منة بدر تيسير، رسالة مؤثرة لوالدها الراحل مهندس الديكور بدر تيسير، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الذي غادر عالمنا يوم الأحد الماضي.

ونشرت "منة" صورة تجمعها بوالدها وعلقت عليها قائلة: "بابي صباح الخير.. المفروض إنك بعيد عني في عالم تاني بس أنا حاسة انك جمبي ومعايا في كل لحظة مش عارفة ازاي، وحشتني أوي مش عارفة أعمل إيه من غيرك مش مصدقة إني مش هشوفك تاني إن مفيش بابي بدورة القمر حاسة بالعجز والكسرة قوووي، كنت متعودة كل يوم الصبح أول ما قوم من نوم أجري في حضنك وأقولك صباح الخير يا حبيبي".

وتابعت "بابي النهاردة الجمعة.. اليوم بتاعنا اللي كنت بتقول فيه هااا يا جماعة هنعمل إيه النهاردة علشان تلمنا حواليك، عارفة إنك في مكان أحسن دلوقتي بس أنا طماعة، كنت عايزاك معايا مفيش حاجة خلاص هتبقى ليها طعم من غيرك، كنت عايشة بحسك في الدنيا علمتني كل حاجة في الحياة بس ما علمتنيش أعيش إزاي من غيرك لأنك الحياة، عمري ما هعمل حاجة تزعلك مني.. ربنا يرحمك ويغفرلك في الجنة إن شاء الله يا أبويا وأخويا وكل شيء في حياتي بابي حضنك وحشني قوي".

جدير بالذكر أن آخر أعمال بدر تيسير، كان مسلسل "كيكا على العالي"، ومن أشهر المسلسلات التي صمم ديكورها "مشرفة.. رجل من هذا الزمان"، "قصة الأمس"، "العندليب.. حكاية شعب"، "أحلام عادية"، "ملك روحي"، "أين قلبي"، "يوميات ونيس"، و"الوتد".
loading...

ترشيحاتنا

الكنيسة تعلن أسماء 5 من مصابي حادث المنيا الإرهابي

الجارالله: انتخابات الكونجرس ستنعكس على الأوضاع بالشرق الأوسط

فايق عزب يحصل على الدكتوراه.. صور

العثور على جثة سيدة مجهولة ملقاة على الطريق بزهور بورسعيد

كلوب يعلن موقف محمد صلاح من مباراة ليفربول وأرسنال

كاميرا المراقبة توثق سببا غريبا لسقوط حافلة في نهر بالصين.. فيديو

تركيا ترد على واشنطن بالمثل وترفع العقوبات عن مسئولين أمريكيين

مصدر أمني: أتوبيس يقل أقباطا تعرض لهجوم في المنيا

الحكومة تكشف حقيقة إعفاء المواطنين من دفع فواتير المياه والكهرباء لمدة 4 أشهر

9 وزراء يتوجهون إلى شرم الشيخ لحضور منتدى شباب العالم

الرئيس السيسي ينعى شهداء المنيا.. ويؤكد: عازمون على مكافحة الإرهاب الأسود

جروس يكشف سبب فوز الزمالك على دجلة برباعية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

غادة والي: مشروع مودة يبدأ بأعلى 3 محافظات في معدلات الطلاق.. صور

شاهد.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الصحابة في شرم الشيخ

شاهد .. استمرار توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018

فيديو

الصحة ترد على خضوع وفود منتدى شباب العالم لفحص فيروس سي..فيديو
هالة زايد تكشف آخر استعدادات الصحة لاستقبال منتدى الشباب..فيديو
المالكي: إيران تدعم جماعات الإرهاب في لبنان واليمن بالصواريخ..فيديو
المراغي: ننفذ توصيات السيسي بالاهتمام بالقارة الإفريقية..فيديو
فيديوجراف.. الوزراء ينفي 6 شائعات خلال 3 أيام

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟