بعد رحيل والدها.. منة بدر تيسير: حسيت بالعجز والكسرة بعدك

وجهت الفنانة منة بدر تيسير، رسالة مؤثرة لوالدها الراحل مهندس الديكور بدر تيسير، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الذي غادر عالمنا يوم الأحد الماضي.



ونشرت "منة" صورة تجمعها بوالدها وعلقت عليها قائلة: "بابي صباح الخير.. المفروض إنك بعيد عني في عالم تاني بس أنا حاسة انك جمبي ومعايا في كل لحظة مش عارفة ازاي، وحشتني أوي مش عارفة أعمل إيه من غيرك مش مصدقة إني مش هشوفك تاني إن مفيش بابي بدورة القمر حاسة بالعجز والكسرة قوووي، كنت متعودة كل يوم الصبح أول ما قوم من نوم أجري في حضنك وأقولك صباح الخير يا حبيبي".



وتابعت "بابي النهاردة الجمعة.. اليوم بتاعنا اللي كنت بتقول فيه هااا يا جماعة هنعمل إيه النهاردة علشان تلمنا حواليك، عارفة إنك في مكان أحسن دلوقتي بس أنا طماعة، كنت عايزاك معايا مفيش حاجة خلاص هتبقى ليها طعم من غيرك، كنت عايشة بحسك في الدنيا علمتني كل حاجة في الحياة بس ما علمتنيش أعيش إزاي من غيرك لأنك الحياة، عمري ما هعمل حاجة تزعلك مني.. ربنا يرحمك ويغفرلك في الجنة إن شاء الله يا أبويا وأخويا وكل شيء في حياتي بابي حضنك وحشني قوي".



جدير بالذكر أن آخر أعمال بدر تيسير، كان مسلسل "كيكا على العالي"، ومن أشهر المسلسلات التي صمم ديكورها "مشرفة.. رجل من هذا الزمان"، "قصة الأمس"، "العندليب.. حكاية شعب"، "أحلام عادية"، "ملك روحي"، "أين قلبي"، "يوميات ونيس"، و"الوتد".