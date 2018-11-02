كاميرا المراقبة توثق سببا غريبا لسقوط حافلة في نهر بالصين.. فيديو

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو يكشف أسباب سقوط حافلة بنهر اليانجتسى في تشونجتشينج بجنوب غرب الصين ما أسفر عن مصرع 15 شخصا على متن الحافلة.



ونشرت الشرطة الصينية شريط فيديو التقطته كاميرا المراقبة بداخل الحافلة يظهر وقوع مشاجرة بين سائق الحافلة والراكبة تطورت إلى ضرب بالأيدي، ما أدى إلى فقدان سائق السيطرة على الحافلة وانحرافها إلى الجانب الخطأ.



واصطدمت الحافلة بسيارة قادمة قبل أن تكسر سياج الطريق وتسقط من فوق أحد الجسور، وانتشل رجال الإنقاذ حطام الحافلة، من خلال سحبها من الماء بواسطة رافعة عائمة.



