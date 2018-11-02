تنسيقية شباب الأحزاب: ذوي الإعاقة والتوجه لأفريقيا أبرز الملفات فى منتدى شباب العالم

قال محمد أمين عضو لجنة تنسيقية شباب الأحزاب، إن التنسيقية ستشارك فى فعاليات منتدى شباب العالم والذى ينطلق غدا السبت ولمدة 3 أيام على التوالى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن المشاركة فى ورش ثانى وثالث أيام المنتدى والتى تناقش ريادة الأعمال، والشركات الناشئة وانعكاسها علي الاقتصاد.



وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب فى تصريح لـ"صدى البلد"، سنعرض خلال المنتدى مجموعة من الموضوعات الهامة التى تتمثل فى التوجه نحو أفريقيا، وملفات متعلقة بذوى الاحتياجات الخاصة، والتعاون الأورومتوسطي.



وينطلق منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 3- 6 نوفمبر، فى نسخته الثانية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحضره أكثر من 5000 شاب وفتاة، يمثلون 160 دولة، فضلا عن مشاركة عدد من القوى الحزبية الممثلة فى تنسيقية شباب الأحزاب.