ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب: ذوي الإعاقة والتوجه لأفريقيا أبرز الملفات فى منتدى شباب العالم

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 02:55 م
صدى البلد
أمينة الدسوقى
قال محمد أمين عضو لجنة تنسيقية شباب الأحزاب، إن التنسيقية ستشارك فى فعاليات منتدى شباب العالم والذى ينطلق غدا السبت ولمدة 3 أيام على التوالى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن المشاركة فى ورش ثانى وثالث أيام المنتدى والتى تناقش ريادة الأعمال، والشركات الناشئة وانعكاسها علي الاقتصاد.

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب فى تصريح لـ"صدى البلد"، سنعرض خلال المنتدى مجموعة من الموضوعات الهامة التى تتمثل فى التوجه نحو أفريقيا، وملفات متعلقة بذوى الاحتياجات الخاصة، والتعاون الأورومتوسطي.

وينطلق منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 3- 6 نوفمبر، فى نسخته الثانية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحضره أكثر من 5000 شاب وفتاة، يمثلون 160 دولة، فضلا عن مشاركة عدد من القوى الحزبية الممثلة فى تنسيقية شباب الأحزاب.
loading...

ترشيحاتنا

أبرز الأحداث الفنية والشخصية خلال هذا الأسبوع.. رحيل حمدي قنديل.. ومرض ياسمين الخطيب.. وملكة جمال سوريا تعلن طلاقها من أحمد عبدالله محمود

العثور على جثة سيدة مجهولة ملقاة على الطريق بزهور بورسعيد

الحكومة تكشف حقيقة إعفاء المواطنين من دفع فواتير المياه والكهرباء لمدة 4 أشهر

شاهد.. حارس أمن يهرب بعد رؤيته شبحا على الطائرة

دينا عبد المقصود لاعبة كمال الأجسام: والدتي شجعتني على الاحتراف حتى أصبحت بطلة

علي جمعة عن الأضحية للأخ المتوفى: ولا ليها أى لزمة.. فيديو

عدسة صدى البلد مع جماهير الأهلي في القطار قبل لقاء الترجي

خطيب المسجد الحرام يكشف عن أكرمَ وأفضل شيء عند الله.. فيديو

انتبه.. صلاة أوصى رسول الله بالإكثار منها في يوم وليلة الجمعة

هكذا احتفل حازم إمام بعيد ميلاد ابنته الصغرى

نجوم الفن والإعلام يشاركون في حفل افتتاح أحد المطاعم بمول مصر.. صور

مفاجأة.. سبب غير متوقع لـ أزرار الكتف بالجواكيت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد صيحات غرفة المعيشة لعام 2019

مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني يستعد لحفل الختام بدار المدرعات.. صور

تعرف على مواعيد قطارات الفروع والضواحي بالوجه البحرى بعد تعديلها

مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة ترفع شعار كامل العدد.. صور

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

فيديو

السكة الحديد: إعادة تشغيل 11 قطارا وتعديل بالمواعيد بدءًا من غد.. فيديو
شاهد تعليق رئيس اتحاد الكرة السابق على مباراة الأهلى والترجى
شاهد.. توقعات جماهير الأهلي لمباراة الترجى: إحنا بطل أفريقيا
كاميرا المراقبة توثق سببا غريبا لسقوط حافلة في نهر بالصين.. فيديو
وزيرة الثقافة: تواجد كبير للنجوم العرب في مهرجان الموسيقى العربية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟