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أخبار العالم

إدارة الأزمات بالسعودية تحذر المواطنين من حالة الجو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 03:08 م
صدى البلد
مريم صليب
حذرت إدارة الأزمات والكوارث بالسعودية من حالة الطقس السيئة التي تضرب البلاد في الفترة الحالية.

وأكدت إدارة الأزمات اتخاذ كافة إجراءات الحذر.

وأهابت الإدارة، بـإمارة مكة، بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر، نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لتقلبات جوية ونشاط في الرياح السطحية، ما يؤدي لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وإثارة الأتربة والتي ستستمر للغد.
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