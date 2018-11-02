إدارة الأزمات بالسعودية تحذر المواطنين من حالة الجو

حذرت إدارة الأزمات والكوارث بالسعودية من حالة الطقس السيئة التي تضرب البلاد في الفترة الحالية.
وأكدت إدارة الأزمات اتخاذ كافة إجراءات الحذر.
وأهابت الإدارة، بـإمارة مكة، بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر، نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لتقلبات جوية ونشاط في الرياح السطحية، ما يؤدي لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وإثارة الأتربة والتي ستستمر للغد.
وأكدت إدارة الأزمات اتخاذ كافة إجراءات الحذر.
وأهابت الإدارة، بـإمارة مكة، بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر، نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لتقلبات جوية ونشاط في الرياح السطحية، ما يؤدي لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وإثارة الأتربة والتي ستستمر للغد.
مركز إدارة الأزمات والكوارث بـ #إمارة_مكة— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) November 2, 2018
يهيب بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة
والحذر
نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لتقلبات جوية ونشاط في الرياح السطحية، ما يؤدي لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وإثارة الأتربة
..تستمر ليوم غدٍ السبت pic.twitter.com/Ix0S0SvGaE