إدارة الأزمات بالسعودية تحذر المواطنين من حالة الجو

مركز إدارة الأزمات والكوارث بـ #إمارة_مكة

يهيب بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة

والحذر

نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لتقلبات جوية ونشاط في الرياح السطحية، ما يؤدي لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وإثارة الأتربة

..تستمر ليوم غدٍ السبت pic.twitter.com/Ix0S0SvGaE — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) November 2, 2018

حذرت إدارة الأزمات والكوارث بالسعودية من حالة الطقس السيئة التي تضرب البلاد في الفترة الحالية.وأكدت إدارة الأزمات اتخاذ كافة إجراءات الحذر.وأهابت الإدارة، بـإمارة مكة، بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر، نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لتقلبات جوية ونشاط في الرياح السطحية، ما يؤدي لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وإثارة الأتربة والتي ستستمر للغد.