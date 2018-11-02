لليوم الثاني.. استمرار فعاليات مؤتمر الآفاق في علاج الأورام بطب سوهاج

شهد اليوم الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج "الجلسة العلمية لعرض البحوث المقدمة من الطلاب" وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر السنوي لكلية الطب البشري تحت عنوان "الآفاق الجديدة في علاج الأورام" وذلك بقاعة الاحتفالات الزجاجية بالحرم الجامعي.



حضر الجلسة الدكتور محمود الأمير عميد كلية الصيدلة، والدكتور حسان النعماني وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر، والدكتورة إيمان أبوضيف سكرتير عام المؤتمر، والدكتور حمدي سعد منسق المؤتمر، الدكتورة غادة عبد الرحيم علي مدرس بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس من كليتي الطب والصيدلة.



وقال الدكتور أحمد عزيز، أن الجامعة تعمل علي تشجيع مشاركة الطلاب في البحث العلمي وتنمية مهاراتهم البحثية، مما يجعلهم يكتسبون مهارات التعلم الذاتى، والتعلم التعاونى والتعلم النشط ومهارات اعداد العروض التقديمية، ومهارات العرض الفعال.



واشاد رئيس الجامعة بتميز البحوث المقدمة من الطلاب، وحثهم علي استكمال مشروعاتهم البحثية وعلي التفكير في مشروعات بحثية اخري، مؤكدًا علي ان الجامعة تقدم كل الدعم لشباب الباحثين.



واوضحت الدكتورة ايمان ابو ضيف سكرتير عام المؤتمر, انه تم عرض اربعة ابحاث علمية تم تقديمها من طلاب كليتي الطب والصيدلة، خاصة بعلاج خلايا السرطان، كما تضمنت الجلسة العلمية عرض تقديمي لأنشطة طلاب من اجل مصر، والجمعية العلمية الطلابية بكلية الطب SMSA، تناولوا فيها اهم الأنشطة العلمية والمجتمعية التي يقدموها، مثل التثقيف المجتمعي من الامراض الشائعة.

