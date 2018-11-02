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ديني

خطيب المسجد الحرام يكشف عن أكرمَ وأفضل شيء عند الله.. فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 02:48 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ فيصل بن جميل غزاوي، إمام وخطيب المسجد الحرام، إنَّ شأن الدعاء عظيم، فقد صح عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ليس شيء أكرمَ على الله من الدعاء ) ومعنى الحديث أَيْ ليس شيء أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ لأن فيه إظهارَ الفقرِ وَالْعجزِ وَالتذللِ والاعتراف بقوة اللَّه وَقدرته، وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من لم يسأل الله يغضب عليه ) قال طيبي: رحمه الله "وذلك لأن الله يحب أن يُسأل من فضله ، فمن لم يسأل الله يبغضه ، والمبغوض مغضوب عليه لا محالة".

وأضاف فى خطبته، أن للبخل معان أخرى حري أن يلتفت إليها منها ماتضمنه قوله صلى الله عليه وسلم (وأبخل الناس من بخل بالسلام )لأنه بخل بأسهل الأقوال وما لا ضرر عليه فيه أصلًا.

وتابع: من أعظم معاني البخل ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ( البخيل الذي من ذكرتُ عنده فلم يصل علي (فالبخيل الكامل في بخله من إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مكان هو فيه، فلم يبادر فيصلي عليه، صلى الله عليه وسلم؛ فهذا هو البخيل على الحقيقة وهل تجد أحدا أبخل من هذا ؟ فلا تبخلوا على أنفسكم وبادروا بالصلاة على النبي كلما ذكر صلى الله عليه وسلم بل أكثروا من الصلاة عليه، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قَالَ : ( أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاة ) وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :( أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ؛ فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرًا).
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