أمين الفتوى يوضح اسس البيع والشراء في الاسلام

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن بيع وشراء الاصول والممتلكات لايتم إلا بعقود رسمية وموثقة، لافتا إلى أن قراءة الفاتحة قبل عملية البيع والشراء، مجرد نية.





وأضاف "عويضة" خلال لقائه برنامج "فتاوي الناس" المذاع على فضائية "الناس"، فى إجابته عن سؤال مضمونة " اشتريت منزل دون كتابه أي عقود وقرأنا الفاتحة على ذلك، ولكن صاحب المنزل باعه لرجل آخر، ما هو حكم ملكيتي للمنزل ؟ "، أنه في هذه الحالة لا يعتبر المنزل من حقك فقراءة الفاتحة لا تغني عن كتابة العقود والإثباتات اللازمة، وبذلك فأن المنزل ملك المشتري الثاني.



