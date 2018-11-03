ليندا جاد:المصابون بالغدة الدرقية الأكثر عرضة لزيادة الوزن.. فيديو

قالت الدكتورة ليندا جاد، استشارى التغذية العلاجية، أن الغدة الدرقية من أخطر الأمراض التى تصيب الانسان حيث انها تؤثر على حياته الصحية والعملية وقدرته الاستيعابية لذا الاكتشاف المبكر لها من الأمور الهامة جدا حيث يمكننا من السيطرة عليه وتجنب مضاعفاته.



وأوضحت "ليندا" خلال ندوتها بموقع "صدى البلد" أن مرض الغدة الدرقية ينقسم إلى نوعين وليس واحدا كما يعتقد البعض، هما:



النوع الأول: نشاط الغدة الدرقية



ويسبب مجموعة من الأعراض أبرزها رعشة، وفقدان الوزن بسرعة، وزيادة سرعة ضربات القلب، وعصبية زائدة ، وقلة نوم، ويتم اكتشافه عن طريق تحليل TSH .



النوع الثانى: كسل فى الغدة الدرقية



وتظهر على هؤلاء المرضى مجموعة من الأعراض مثل زيادة الوزن وسمك طبقة الجلد وإمساك دائم ويكن استيعابهم أقل كما يشعرون بثقل فى اللسان عند الكلام، ويتم اكتشافه عن طريق تحليل TSH.



وأشارت "ليندا" إلى أن فعالية بعض الاطعمة فى علاج أمراض الغدة الدرقية غير مؤكدة حتى الآن فى دراسات علمية قوية لذا لايعتد بها والمتفق عليه بين الأطباء بشأن هؤلاء المرضى أن تكون الوجبات صحية مع مراعاة معدل الحرق خاصة المصابين بكسل الغدة الدرقية لأنهم عرضة لزيادة الوزن من أقل الأطعمة.





