ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

ليندا جاد:المصابون بالغدة الدرقية الأكثر عرضة لزيادة الوزن.. فيديو

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:36 م
صدى البلد
اسماء محمد - أشرف العمدة
قالت الدكتورة ليندا جاد، استشارى التغذية العلاجية، أن الغدة الدرقية من أخطر الأمراض التى تصيب الانسان حيث انها تؤثر على حياته الصحية والعملية وقدرته الاستيعابية لذا الاكتشاف المبكر لها من الأمور الهامة جدا حيث يمكننا من السيطرة عليه وتجنب مضاعفاته.

وأوضحت "ليندا" خلال ندوتها بموقع "صدى البلد" أن مرض الغدة الدرقية ينقسم إلى نوعين وليس واحدا كما يعتقد البعض، هما:

النوع الأول: نشاط الغدة الدرقية

ويسبب مجموعة من الأعراض أبرزها رعشة، وفقدان الوزن بسرعة، وزيادة سرعة ضربات القلب، وعصبية زائدة ، وقلة نوم، ويتم اكتشافه عن طريق تحليل TSH .

النوع الثانى: كسل فى الغدة الدرقية

وتظهر على هؤلاء المرضى مجموعة من الأعراض مثل زيادة الوزن وسمك طبقة الجلد وإمساك دائم ويكن استيعابهم أقل كما يشعرون بثقل فى اللسان عند الكلام، ويتم اكتشافه عن طريق تحليل TSH.

وأشارت "ليندا" إلى أن فعالية بعض الاطعمة فى علاج أمراض الغدة الدرقية غير مؤكدة حتى الآن فى دراسات علمية قوية لذا لايعتد بها والمتفق عليه بين الأطباء بشأن هؤلاء المرضى أن تكون الوجبات صحية مع مراعاة معدل الحرق خاصة المصابين بكسل الغدة الدرقية لأنهم عرضة لزيادة الوزن من أقل الأطعمة.


loading...

ترشيحاتنا

مفأجاة.. التعليم تكتشف قرارات سارية بالوزارة منذ عام 1970

مصرع 3 أشخاص بينهم مسلح وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار بفلوريدا.. صور

التالثة يمين برنامج جديد لجماهير الزمالك مع أحمد الخضرى

شاهد.. لقطة أزارو المثيرة للجدل في ركلة جزاء للأهلي بنهائي أفريقيا

بسبب الخلاف على فرش بضائعهم.. إصابة 5 بائعين بالرصاص فى مشاجرة بعين شمس

بث مباشر.. تشييع جثامين شهداء دير الأنبا صموئيل بالمنيا

الدستورية تبطل نظر منازعات قضاة مجلس الدولة على درجة واحدة

صبا مبارك توجه رسالة لكندة علوش بعد قدوم مولودتها الجديدة

قبل ساعات من العقوبات الجديدة.. أسعار النفط تجبر واشنطن على مقايضة مع إيران

جروب الواتس بتاعك أنت وصحابك اسمه إيه؟.. ردود كوميدية.. فيديو

تعرف على سجل محمد صلاح المبهر أمام أرسنال قبل قمة السبت.. فيديو

عضو بالوفد الجيبوتي في منتدى شباب العالم تكشف دور مصر في أفريقيا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 32 سنة..توم كروز يعيد تقديم نفس المشهد في فيلمه Top Gun 2 ..صور

سلاف فواخرجي تحضر عرض مسرحية درب الخبز.. صور

مهرجان الشارقة للجواد العربي يكرم نائب وزير الزراعة المصري.. صور

محمد الشرنوبي يتألق على مسرح ذا ماركيه بحفل كامل العدد للمرة الثانية

عمرو دياب ورامي عياش يشعلان حفل زفاف نورهان ووليد.. صور

فيديو

جروب الواتس بتاعك أنت وصحابك اسمه إيه؟.. ردود كوميدية.. فيديو
ليندا جاد:المصابون بالغدة الدرقية الأكثر عرضة لزيادة الوزن.. فيديو
5 أمراض وراء الإصابة بتليف الكبد .. فيديو
فاروق الباز: الإكثار من السدود على النيل خطط خايبة.. فيديو
شاهد.. كلمة الرئيس السيسي عقب حادث المنيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟