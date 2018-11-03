برلماني يطالب بتخفيض سعر الدولار الجمركي 25 قرشا

قال طارق متولى عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن وزارة المالية منوطة بقرارات تثبيت سعر الدولار الجمركي، مع مراعاة تقلبات الأسعار فى الأسواق، مشيرا إلى أنها أصبحت تتخذ قرارتها بعد دراسة مستفيضة، وليست قرارات انفعالية.



وتابع متولى، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الفترة الحالية تشهد نموا للاقتصاد المصري، فضلا عن استقرار أحوال البلاد، مقارنة بالدول المجاورة الأخرى التى تعاني التمزق، مؤكدا أن كافة المؤشرات تدل على إيجابية القرارات التى اتخذتها الحكومة بالنسبة للاقتصاد المصري.



وأشار النائب إلى أنه يأمل في خفض تثبيت سعر الدولار الجمركى، لـ 15.75 بدلا من 16 جنيه، حتى تنخفض معه أسعار السلع.



وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد شدد على أن تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها، لعدة أشهر؛ لم يؤثر بشكل كبير على معدل استيراد السيارات.