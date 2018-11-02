مصر وأمريكا تعلنان الفائزين بمسابقة ريادة الأعمال فى المدارس الفنية





واستطردت "وقد حققت تلك الشراكة بين وزارة التعليم والتعليم الفني والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال السنوات الثلاث الماضية خطوات واسعة نحو تعزيز منظومة التعليم الفني في مصر إلى جانب إعداد الشباب وتأهيلهم للانتقال إلى سوق العمل".



ومن خلال مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (WISE)، تتعاون الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع وزارة التعليم والتعليم الفني لتحسين منظومة التعليم الثانوي الفني لتلبية احتياجات سوق العمل.





وقد اشترك المشروع مع شركة IdeaSpace المحلية لتصميم مسابقة "فني مبتكر" لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب بالمدارس الفنية. وقد تقدم إجمالي 1,364 فريقًا طلابيًا للمشاركة في المسابقة، وتم قبول عدد 188 فريق، إلى أن وصل 24 فريقًا إلى المرحلة النهائية.



ويعتبر دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المقدم من خلال مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات هو جزء من 30 مليار دولار استثمرها الشعب الأمريكي في مصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1978.

منحت كل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التعليم والتعليم الفني كل من محمد محمود عطية، ومؤمن مجدي محمد من مدرسة الإسكندرية الفنية الصناعية المتقدمة الجائزة الكبرى في مسابقة "فني مبتكر" لريادة الأعمال والابتكار نظير إنتاج ماكينات CNC صغيرة الحجم؛ لتيسير تنفيذ النماذج الأولية.وصرحت ريبيكا لاتوراكا، القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر: "لقد اجتمعنا هنا اليوم ليس فقط لتكريم الفائزين في المسابقة، ولكن أيضًا للاحتفاء بروح المبادرة والابتكار لطلبة المدارس الفنية في مصر".