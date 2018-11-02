أهالي أحمد عصمت يشكون من انتشار القمامة والتعديات على الشوارع بعين شمس

يشكو أهالي منطقة أحمد عصمت التابعة لحي عين شمس بمحافظة القاهرة، من انتشار القمامة والتعديات بشوارع المنطقة، ما ينشر نوعا من أنواع البلطجة بالحي.



وأرسل أحمد يونس، أحد قراء موقع "صدى البلد" تفاصيل هذه المشكلة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، قائلا: إن المنطقة تعاني من تعديات أصحاب المحلات التجارية.



وأضاف "مجدى حسين" أن المنطقة تعانى أيضا من عدم وجود صناديق قمامة بالشارع ما يجعل القمامة تتراكم بالشوارع معيقة حركة المرور.



وطالب القراء من المسئولين والجهات المختصة بسرعة التعامل مع الموقف وتوفير صناديق قمامة بالشوارع والقضاء على الإشغالات.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب .01025555056.