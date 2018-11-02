ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

أهالي أحمد عصمت يشكون من انتشار القمامة والتعديات على الشوارع بعين شمس

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 08:06 م
صدى البلد
كريم ناصر
يشكو أهالي منطقة أحمد عصمت التابعة لحي عين شمس بمحافظة القاهرة، من انتشار القمامة والتعديات بشوارع المنطقة، ما ينشر نوعا من أنواع البلطجة بالحي.

وأرسل أحمد يونس، أحد قراء موقع "صدى البلد" تفاصيل هذه المشكلة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، قائلا: إن المنطقة تعاني من تعديات أصحاب المحلات التجارية.

وأضاف "مجدى حسين" أن المنطقة تعانى أيضا من عدم وجود صناديق قمامة بالشارع ما يجعل القمامة تتراكم بالشوارع معيقة حركة المرور.

وطالب القراء من المسئولين والجهات المختصة بسرعة التعامل مع الموقف وتوفير صناديق قمامة بالشوارع والقضاء على الإشغالات.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب .01025555056.
loading...

ترشيحاتنا

الأهلي فاز على الترجي 7 مرات في 18 مباراة.. من يفوز هذه المرة؟

بالقوة الضاربة.. تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي في ذهاب النهائي الأفريقي

برلمانى: أسعار السيارات الأوروبية ستنخفض خلال الفترة المقبلة

مهام خاصة لـ أزارو ومحارب وحمودي أمام الترجي

مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي في نهائي ابطال افريقيا ..بث مباشر

الكنيسة تعلن أسماء 5 من مصابي حادث المنيا الإرهابي

في عيد ميلاده.. 5 زوجات فى حياة مدحت صالح أبرزهن نورا وسمية الألفى

صدمة قوية للترجي قبل مواجهة الأهلي بنهائي أبطال أفريقيا

في عيد ميلادها.. تعرف على عدد أزواج ندى بسيوني

حكاية حمدي قنديل مع الدجالين.. معمول له عمل واتعالج بسيجارة

البحرين تعلن عن تضامنها مع مصر بعد اعتداء المنيا الإرهابي

كلوب يعلن موقف محمد صلاح من مباراة ليفربول وأرسنال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل كالمحترفين

بريزنتيشن تجهز مدخلا خاصا لاستقبال لاعبي الأهلي قبل لقاء الترجي.. صور

شاهد.. موسم قطف الزيتون بعيون أهالي رام الله: رمز النضال

شاهد.. جماهير الأهلي على الصحراوي قبل مباراة النهائي الأفريقي

غادة والي: مشروع مودة يبدأ بأعلى 3 محافظات في معدلات الطلاق.. صور

فيديو

توفيق عكاشة يكشف عن مرضه الخطير على الهواء .. فيديو
وزير الأوقاف: نحن بحاجة إلى إعادة النظر في المناهج التعليمية.. فيديو
إنتاج مختار يتعادل مع سموحة بهدفين في الدوري.. فيديو
بيراميدز يهزم الاتحاد بثلاثية في أول ظهور مع حسام حسن.. فيديو
الكنيسة: لابد من تجفيف منابع الفكر المتطرف ونشر وعي مستنير.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟

هل تؤيد نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب؟