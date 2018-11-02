برلمانى يطالب باعتبار الاعتماد على المنتجات المصرية قضية أمن قومى

أشاد النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب بتصريحات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة التى أكد فيها أن المنتج المصرى قادر على منافسة أى منتج آخر مهما كان وتأكيده أننا "قادرون على منافسة المنتج المستورد بقوة وأفضل منه".



وقال " الحناوى " فى بيان له إن هذه تصريحات وزير الكهرباء والطاقة تتمشى مع فكر الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يسعى جاهدا فى أن تعتمد مصر على نفسها وتكون لديها القدرة فى الاعتماد على الذات وعلى الأيدى العاملة المصرية وتحقيق أكبر انطلاقة اقتصادية كبرى بِمَا يحقق آمال وطموحات الشعب المصرى العظيم.



وطالب النائب محمد هانى الحناوى من حكومة المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الإسراع فى توفير المنتج المصرى فى جميع المجالات للحد من فاتورة الاستيراد الذى يكلف الدولة المليارات من الدولارات سنويا.



واقترح النائب محمد هانى الحناوى على الحكومة أن تعتبر سياسة الاعتماد على المنتجات المصرية المحلية قضية أمن قومى وتطلق مبادرة قومية لتشجيع المصانع والمشروعات المصرية فى مختلف المجالات.



وقال " الحناوى " كفى استيراد أبسط الأشياء والصناعات من الخارج وهناك دول أغرقت صناعاتها السيئة للأسف الشديد الأسواق المصرية فى النجوع والقرى على مستوى الجمهورية وهى تأتى إلى البلاد بدون جمارك لأنها تدخل بالتهريب على الرغم من وجود منتجات مصرية عالية الجودة من غالبية هذه المنتجات.