نساء السعودية يدخلن عالم الترامبولين لأول مرة.. صالة باونس تحدى للقفز الحر وتسلق الجدار

النساء عندما تسعى للنجاح والتحدى لا يقف أمامها شيء، وفى ظل التحدى الذى تسعى إليه السعودية بتغيير النظرة للمرأة السعودية التى باتت حبيسة لأزمنة طويلة، توسعت السعودية فى إعطاء الحرية لنسائها من خلال المشاركة فى ممارسة الأنشطة الرياضية والتى تبدو صعبة فى ممارستها أحياناً لبعض الرجال ، فى وقت سمحت لهن بالدخول لدور السينما واستضافة فرق لرقص البالية على أرض المملكة والمشاركة فى سباق الرالى، وغيرها من التحركات الجديدة فى واقع المرأة السعودية.

قررت الحديقة الترفيهية "باونس" افتتاح أول صالة خاصة للنساء فقط في الرياض في نهاية العام الجاري وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته أول صالة "ترامبولين" منذ افتتاحها في جدة عام 2017.

ووصفت مشاعل عطية الشريكة الإدارية لـ"باونس" في المملكة العربية السعودية هذا القرار بـ"المنطقي" حيث قالت في مقابلة مع موقع CNN عربي: "كان قراراً منطقياً بناءً على معرفتنا بالبلد والمنطقة، فقد شعرنا بقوة أنه يجب أن يكون للنساء القدرة على الاستمتاع بباونس، وقد تبيّن ذلك بعد استضافة الصالة لحدث ناجح عُرف بإسم "ليالي السيدات"، وتخصيص قسم للسيدات في صالة باونس بجدة".

وستكون صالة "باونس" في الرياض الفرع السادس للشركة في الشرق الأوسط، وستبلغ مساحتها 3 آلاف متر مربع أي ما يعادل 9 ملاعب كرة سلة، ومن المقرر افتتاحها في شهر ديسمبر المقبل.