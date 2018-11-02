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أصل الحكاية

نساء السعودية يدخلن عالم الترامبولين لأول مرة.. صالة باونس تحدى للقفز الحر وتسلق الجدار

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 03:02 م
صدى البلد
ميس رضا

النساء عندما تسعى للنجاح والتحدى لا يقف أمامها شيء، وفى ظل التحدى الذى تسعى إليه السعودية بتغيير النظرة للمرأة السعودية التى باتت حبيسة لأزمنة طويلة، توسعت السعودية فى إعطاء الحرية لنسائها من خلال المشاركة فى ممارسة الأنشطة الرياضية والتى تبدو صعبة فى ممارستها أحياناً لبعض الرجال ، فى وقت سمحت لهن بالدخول لدور السينما واستضافة فرق لرقص البالية على أرض المملكة والمشاركة فى سباق الرالى، وغيرها من التحركات الجديدة فى واقع المرأة السعودية.

نساء السعودية يدخلن

قررت الحديقة الترفيهية "باونس" افتتاح أول صالة خاصة للنساء فقط في الرياض في نهاية العام الجاري وذلك  بعد النجاح الكبير الذي حققته أول صالة "ترامبولين" منذ افتتاحها في جدة عام 2017.

نساء السعودية يدخلن

ووصفت مشاعل عطية الشريكة الإدارية لـ"باونس" في المملكة العربية السعودية هذا القرار بـ"المنطقي" حيث قالت في مقابلة مع موقع CNN عربي: "كان قراراً منطقياً بناءً على معرفتنا بالبلد والمنطقة، فقد شعرنا بقوة أنه يجب أن يكون للنساء القدرة على الاستمتاع بباونس، وقد تبيّن ذلك بعد استضافة الصالة لحدث ناجح عُرف بإسم "ليالي السيدات"، وتخصيص قسم للسيدات في صالة باونس بجدة".

نساء السعودية يدخلن

وستكون صالة "باونس" في الرياض الفرع السادس للشركة في الشرق الأوسط، وستبلغ مساحتها 3 آلاف متر مربع أي ما يعادل 9 ملاعب كرة سلة، ومن المقرر افتتاحها في شهر ديسمبر المقبل.

نساء السعودية يدخلن

 ومن الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها داخلها، القفز في ساحة القفز الحر، ورمي كرات ناعمة أثناء الوثب في ملاعب "دودجبول" وتطوير المهارات في كرة السلة في ساحة "سلام دنك"، بالإضافة إلى مجموعة من التحديات في مضمار عقبات يدعى ساحة "إكس" ذات مستويات صعوبة مختلفة، مثل تسلق الجدار واجتياز عارضة توازن.

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