الطفلة سارة السورية تشعل الغضب ضد أردوغان وجنوده .. صور

انتفضت مواقع التواصل الاجتماعي بسوريا عقب مقتل الطفلة سارة رفعت مصطفى 11 عامًا، عقب عودتها من مدرستها أمس بعد أن استهدفتها قوات الجيش التركي.





وشبه الكثير من النشطاء حادث مقتل سارة بواقعة مقتل الطفل الفلسطيني محمد الدرة على يد الاحتلال الاسرائيلي عام 2011، واعتبر كثيرون أن ممارسات أنقرة بشمال سوريا لا تختلف عن ممارسات إسرائيل بغزة وأن أردوغان لا يختلف عن قادة إسرائيل ولكنه يجد من يدافع عن وسط العرب والمسلمين.





استهدف الجيش التركي مدينة كري سبي بتل ابيض، محافظة الرقة بشمال سوريا، بالأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة، بحجة ضرب مواقع وحدات حماية الشعب الكردية بشمال سوريا ما أسفر عن مقتل الطفلة سارة واصابة مراسلين صحفيين.