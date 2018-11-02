محاضرة جامعية وزوجها يستعبدان رجلا لمدة 4 سنوات داخل كوخ.. صور

ألقي القبض على محاضرة جامعية سابقة وزوجها للاشتباه في العبودية الحديثة، بعد أن استعبدوا رجلا بولنديا في كوخ لمدة أربع سنوات في قرية ريفية مليئة بالأشجار.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، المحاضرة الجامعية وزوجها الذي عمل بمجال السوفت وير، بدءا أعمال بناء واسعة لمنزلهم المكون من خمس غرف نوم والبالغ قيمته 1.2 مليون جنيه استرليني في مدينة هامبشاير البريطانية.



وألقى ضباط الشرطة القبض على امرأة تبلغ من العمر 56 عاما ورجل يبلغ من العمر 54 عاما في أحد ممتلكاتهم في منطقة تشيلورث قرب ساوثامبتون ، وهي منطقة ثرية وبها العديد من لاعبي كرة القدم المشهورين.



وزعم أن الزوجان البريطانيان أعطوا الرجل المستعبد كرسي بلاستيكي للنوم عليه وإطعامه أكلا قديما ومنتهي الصلاحية، ولم يكن لديه مرحاض لقضاء حاجته.



وقال الضحية المزعومة في الأربعينيات لهيئة "جانجماسترز" و"هيئة إساءة استخدام العمل" إنه كان ينام على أحد كراسي التشمس البلاستيكية في السقيفة الموجودة في قاع الحديقة ، وأعطي طعامًا قديما لتناوله.



وأضاف أنه أجبر على العيش داخل كوخ بأحد أركان حديقة المنزل الفاخر.



ويأتي الاعتقال بعد أسابيع فقط من قيام ضباط متخصصين في شمال إنجلترا بإنقاذ ضحية أخرى من ضحايا العبودية ممن عاشوا في سقيفة لمدة 40 عاما.



وقال مسؤولون إن الكثير المستعبدين مهاجرون إلى بريطانيا بموجب وعد زائف بحياة أفضل ثم أجبروا على العمل في غسيل السيارات ومواقع البناء والفنادق وقضبان الأظافر والمزارع.