ضبط 13 عنصرا إجراميا في حملة أمنية بالخانكة

شنت أجهزة الأمن بالقليوبية،حملة أمنية مكبرة بدائرة مركز الخانكة بإشراف اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وشارك فيها العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة.



وأسفرت الحملة عن ضبط 13 متهما من العناصر الخطرة في قضايا سلاح ومخدرات وأحدهم هارب من حكم مؤبد وكان بحوزتهم 4 أسلحة نارية عبارة عن 2 بندقية خرطوش و2 فرد خرطوش محلي.



كما تم تحرير 6 قضايا مخدرات بإجمالي 300 جرام بانجو و300 جرام حشيش و240 جراما هيروين بالإضافة إلى تنفيذ 6 أحكام هروب من جنايات من بينها ضبط محكوم عليه بالسجن المؤبد، و3 مراقبين هاربين.



