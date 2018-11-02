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نجم منتخب مصر: الأهلي قادر على إحراز أهداف خارقة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 02:46 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الكابتن عصام عبد المنعم حارس مرمى النادى الأهلى السابق ومنتخب مصر، إن النادى الأهلي قادر على إحراز أهداف خارقة لا تصد ولا ترد.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "دى إم سي" اليوم، الجمعة، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن حراسة مرمى الترجى قوية ولكن أساليب الاهلى القوية فى الهجمات على المرمى يصعب على الحارس التصدي لها.

وأشار إلى أن الترجى يعانى من مشكلات دفاعية وعلى الأهلى استغلال ذلك فى احراز الاهداف الكثيرة.
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