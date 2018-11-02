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برلمان

طاقة البرلمان: إنجازات وزير الكهرباء ورجاله تستحق دخول موسوعة جينيس

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 03:01 م
النائب طلعت السويدى
النائب طلعت السويدى
فريدة محمد
أكد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مطالبة ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بضرورة توثيق حجم الإنجازات الإدارية والفنية غير المسبوقة بقطاع الكهرباء بموسوعة جينيس العالمية، لما تستحقه من تقدير واهتمام إنما هو دليل قاطع على ما حققه هذا القطاع الحيوي من نجاحات وصلت الى العالمية.

وقال "السويدى"، فى بيان له، إن صاحب الفضل الأول فى نجاح قطاع الكهرباء فى مصر يرجع إلى المتابعة والدعم الشخصي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن وزير الكهرباء ورجاله نجحوا فى استغلال دعم الرئيس السيسي لهم أفضل استغلال وواصلوا العمل ليلا ونهارا حتى حقق هذا القطاع نجاحا غير مسبوق.

وكان المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر قد أكد أن ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات أشادوا خلال الجمعية العمومية للشركة بالإنجازات التى تم تحقيقها فى محطات توليد الكهرباء التى نفذتها شركة سيمنز الألمانية ببنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس، مؤكدا أنهم أشادوا بتنفيذ المشروع فى عامين ونصف فقط رغم أن المدة المتعارف عليها عالميا تتراوح ما بين 4 إلى 5 سنوات علاوة على الالتزام بتوفير التمويل فى المواعيد المحددة وتشغيل الـ36 وحدة توليد قبل الجدول الزمني لها.

وأشار الدسوقى الى أن نجاح قطاع الكهرباء لم يكن ليتحقق بهذا الشكل لولا دعم القيادة السياسية للقطاع وتيسير كافة العقبات، وأن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء يعد نموذجا يقتدى به فنيا وإداريا خاصة بعد الطفرة التى استطاع أن يحققها خلال ولايته للقطاع فى فترة قصيرة جدا لم تتجاوز الـ4 سنوات وأشار دسوقى، إلى أن المركزى للمحاسبات وصف محطات سيمنز الثلاثة بأنهم تخطوا كل مراحل الإنجازات التى تحققت منذ سنوات طويلة و طالبوا بضرورة توثيق هذا الإنجاز فى موسوعة جينيس العالمية.
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