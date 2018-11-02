شاهد.. توقعات جماهير الأهلي لمباراة الترجى: إحنا بطل أفريقيا

حين تشير عقارب الساعة إلى التاسعة من مساء اليوم، تتجه أنظار محبى وعشاق الساحرة المستديرة صوب استاد الجيش المصري ببرج العرب لمتابعة مباراة ذهاب نهائى دورى الأبطال الإفريقى التى تجمع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مع الترجى التونسي، على أن تقام مواجهة الإياب فى رادس الجمعة المقبل.



ورصدت عدسة "صدى البلد" آراء المواطنين حول توقعات مباراة الأهلى والترجى ومن سيكون نجم المباراة.



فى البداية قال أشرف حسن إنه يتوقع فوز النادى الأهلى على الترجى خاصة مع وجود جماهير الأهلى التى لها تأثير على أداء الفريق وترفع من روحه المعنوية، مشيرا الى أن وليد سليمان سيكون هو نجم المباراة.



وأشار فريد رجب إلى أن فرصة الأهلى فى الفوز بهذه المباراة كبيرة جدا عن الترجى لكونه صاحب الملعب وصاحب العدد الأكبر من الجماهير، متوقعًا فوز النادى الأهلى بهدفين مقابل لا شئ، وسيكون وليد أزاروا صاحب الهدفين.



فيما توقع ماهر عطية أن يخسر الأهلي هذه المباراة بسبب تراجع مستواه فى الفترة السابقة، مشيرا الى ان افضل لاعبى الأهلى فى الفترة الحالية هم وليد ازارو ووليد سلمان واسلام محارب.



وتابع على أشرف قائلا: "الأهلى بطل افريقيا وهنكسب فى برج العرب ورادس ونجم المباراة سيكون وليد سلمان".



