ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

شاهد.. توقعات جماهير الأهلي لمباراة الترجى: إحنا بطل أفريقيا

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 03:18 م
صدى البلد
منار نور _عدسة : ايهاب أشرف
حين تشير عقارب الساعة إلى التاسعة من مساء اليوم، تتجه أنظار محبى وعشاق الساحرة المستديرة صوب استاد الجيش المصري ببرج العرب لمتابعة مباراة ذهاب نهائى دورى الأبطال الإفريقى التى تجمع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مع الترجى التونسي، على أن تقام مواجهة الإياب فى رادس الجمعة المقبل.

ورصدت عدسة "صدى البلد" آراء المواطنين حول توقعات مباراة الأهلى والترجى ومن سيكون نجم المباراة.

فى البداية قال أشرف حسن إنه يتوقع فوز النادى الأهلى على الترجى خاصة مع وجود جماهير الأهلى التى لها تأثير على أداء الفريق وترفع من روحه المعنوية، مشيرا الى أن وليد سليمان سيكون هو نجم المباراة.

وأشار فريد رجب إلى أن فرصة الأهلى فى الفوز بهذه المباراة كبيرة جدا عن الترجى لكونه صاحب الملعب وصاحب العدد الأكبر من الجماهير، متوقعًا فوز النادى الأهلى بهدفين مقابل لا شئ، وسيكون وليد أزاروا صاحب الهدفين.

فيما توقع ماهر عطية أن يخسر الأهلي هذه المباراة بسبب تراجع مستواه فى الفترة السابقة، مشيرا الى ان افضل لاعبى الأهلى فى الفترة الحالية هم وليد ازارو ووليد سلمان واسلام محارب.

وتابع على أشرف قائلا: "الأهلى بطل افريقيا وهنكسب فى برج العرب ورادس ونجم المباراة سيكون وليد سلمان".

loading...

ترشيحاتنا

الألوان الحمراء تحتل محطة قطار رمسيس قبل لقاء الأهلي والترجي.. صور

دينا عبد المقصود لاعبة كمال الأجسام: والدتي شجعتني على الاحتراف حتى أصبحت بطلة

نصائح الأرصاد لجمهور مباراة الأهلي والترجي باستاد برج العرب.. فيديو

تعرف على السيرة الذاتية لحكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

إمام مسجد يصيب عاملا وشقيقته بالرصاص بسبب خلافات عائلية بسوهاج

علي جمعة عن الأضحية للأخ المتوفى: ولا ليها أى لزمة.. فيديو

الشيخ سلطان ..حكاية صوت موهوب استيقظت البحيرة على روعته وأغفلته دور المواهب ..فيديو

نجوم الفن والإعلام يشاركون في حفل افتتاح أحد المطاعم بمول مصر.. صور

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

انتبه.. صلاة أوصى رسول الله بالإكثار منها في يوم وليلة الجمعة

فخر الإمام إندونيسي عمل في تنظيف البيوت من أجل التعليم بالأزهر.. فيديو

وزير الرياضة يحضر مباراة الأهلي والترجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. استمرار توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018

شاهد صيحات غرفة المعيشة لعام 2019

مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني يستعد لحفل الختام بدار المدرعات.. صور

تعرف على مواعيد قطارات الفروع والضواحي بالوجه البحرى بعد تعديلها

مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة ترفع شعار كامل العدد.. صور

فيديو

بث مباشر..مؤتمر المتحدث الرسمى باسم التحالف العربى
السكة الحديد: إعادة تشغيل 11 قطارا وتعديل بالمواعيد بدءًا من غد.. فيديو
شاهد تعليق رئيس اتحاد الكرة السابق على مباراة الأهلى والترجى
شاهد.. توقعات جماهير الأهلي لمباراة الترجى: إحنا بطل أفريقيا
كاميرا المراقبة توثق سببا غريبا لسقوط حافلة في نهر بالصين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟