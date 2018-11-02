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رياضة

جروس يكشف سبب فوز الزمالك على دجلة برباعية

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 02:57 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى - ملك موسى
أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، أن لقاء فريقه أمس الخميس أمام وادي دجله كان في غاية القوة والندية والحماس، وأن كلا الفريقين كان سلاحهما الهجوم واللعب المفتوح من بداية اللقاء.

وأوضح جروس أن الزمالك قدم كل شيء بشكل طيب أمام دجلة وسجل 4 أهداف ، ولكن ينقص الفريق أن يتم ترجمة كل فرصه إلى أهداف، وهو ما يعمل على معالجته خلال التدريب. 

وأشار المدير الفني، إلى أنه راض عن الأداء والنتيجة، والأهم هو عودة الفريق إلى تصدر واعتلاء قمة الدوري مرة أخرى ومواصلة الانتصارات في جميع البطولات.

وأضاف جروس، أنه يهدف للاستمرار على قمة جدول المسابقة، وأن ذلك سوف يتحقق من خلال الفوز في جميع المباريات، وهو مانسعى لتحقيقه.
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